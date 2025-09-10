PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrugsversuche durch Schockanrufe

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

   Am gestrigen Tag kam es im Bereich des Landkreises 
Saalfeld-Rudolstadt erneut zu zahlreichen Betrugsversuchen durch 
sogenannte Schockanrufe. Vermehrt erhielten ältere Menschen wieder 
Anrufe, bei denen Betrüger auf emotionale Art und Weise gezielt die 
"Schockstarre" nach betrügerisch geschilderten Autounfällen von 
Angehörigen ausnutzten. Bei diesen Anrufen geben sich die Täter als 
Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus und 
behaupten, dass ein nahestehender Angehöriger in einer schweren 
Notlage, beispielsweise einen tödlichen Autounfall, verwickelt sei. 
Unter dem Vorwand, sofort Geld für Kautionen oder medizinische 
Behandlungen zu benötigen, setzen die Betrüger ihre Opfer massiv 
unter Druck. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen sehr 
umsichtig und setzten die von der Polizei gegebenen Hinweise um, 
sodass (soweit bekannt) keine finanziellen Schäden entstanden. Hier 
nochmals die Hinweise zum richtigen Verhalten:
   - Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder 
     Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Weder Krankenhäuser, Gerichte oder die Polizei verlangen von 
     Ihnen in   diesem Zusammenhang Geld.
   - In Deutschland ist es nicht üblich eine Kaution zu erheben.
   - Geben Sie keine Kontonummern oder persönliche Daten von Ihnen 
     oder Ihren Angehörigen telefonisch heraus, auch nicht an 
     vermeintliche Bankangestellte.
   - Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die 
     vermeintlich betroffenen Angehörigen.
   - Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei und notieren sich die 
     angezeigte Rufnummer.
   - Warnsignale sind immer die Forderung von hohen Geldbeträgen und 
     die Übergabe über einen Kurier/ persönliche Abholung oder 
     Überweisung.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen, da sie häufig das Ziel solcher Angriffe sind.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:43

    LPI-SLF: Unverschlossene Autos im Visier - Polizei bittet um Aufmerksamkeit

    Saalfeld (ots) - In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet von Saalfeld wiederholt zu Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Der Täter oder die Täter nutzten dabei vor allem unverschlossene PKWs und schlugen in Momenten kurzer Unaufmerksamkeit der Fahrzeughalter zu. Die Polizei weist eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie darauf, Ihr Fahrzeug stets ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:40

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten

    Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 15.45 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines E-Scooters in Saalfeld in der Kulmbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Ebenfalls positiv verlief ein Drogenvortest. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 22.15 Uhr wurde in Königsee in der Rudolstädter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren