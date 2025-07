Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Erneut im Gewahrsam die Nacht verbracht

Warendorf (ots)

Die zweite Nacht hintereinander verbrachte ein 36-Jähriger im Gewahrsam der Polizei, weil er am Freitag, 25.7.2025 einen Platzverweis in Oelde, In der Geist nicht befolgte. Der alkoholisierte Oelder betrat kurz nach Mitternacht eine Oelder Tankstelle und hielt ein Küchenmesser in der Hand. Dieses zeigte er dort anwesenden Personen. Als Polizisten dort eintrafen, forderten sie den Mann auf, das Messer abzulegen. Das befolgte der Oelder. Auch dem ausgesprochenen Platzverweis kam er nach. Allerdings mussten die Einsatzkräfte nur wenige Zeit später erneut zur Tankstelle kommen. Denn der Oelder war zurückgekommen und belästigte nun Kunden. Damit war es erforderlich, den uneinsichtigen Mann in Gewahrsam zu nehmen.

