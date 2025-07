POL-WAF: Drensteinfurt. Baucontainer aufgebrochen

Warendorf (ots) - Am Mittwochabend (23.7.2025, 18.55 Uhr) erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Randalierer in Oelde. Der 36-Jährige hatte in der Fußgängerzone mehrere Personen angepöbelt, so dass die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis erteilten. Diesem kam er allerdings nicht nach. Die Beamten nahmen ihn daraufhin zur Durchsetzung der Maßnahme in ...

