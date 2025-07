Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Platzverweis nicht befolgt - Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Warendorf (ots)

Am Mittwochabend (23.7.2025, 18.55 Uhr) erhielt die Polizei den Hinweis auf einen Randalierer in Oelde. Der 36-Jährige hatte in der Fußgängerzone mehrere Personen angepöbelt, so dass die Einsatzkräfte ihm einen Platzverweis erteilten. Diesem kam er allerdings nicht nach. Die Beamten nahmen ihn daraufhin zur Durchsetzung der Maßnahme in Gewahrsam. Als die Polizisten den Oelder zum Streifenwagen brachten, sperrte er sich dagegen. Im Streifenwagen wiederum schlug er mit dem Kopf gegen die Scheibe. Deshalb wurde die Autotür geöffnet, um die Handlung zu seinem Schutz zu unterbinden. Nun trat der aggressive Mann nach einer Beamtin und versuchte aus dem Streifenwagen zu fliehen. Während des gesamten Einsatzes versuchte er sich körperlich gegen die Ingewahrsamnahme zu wehren und bedrohte und beleidigte die Polizisten. Zwei Einsatzkräfte wurden bei dem Widerstand leicht verletzt.

