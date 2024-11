POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Dienstag (12.11.2024), gegen 20.00 Uhr randalierte ein 45-Jähriger in einem Bus. In der Boschstraße drohte der Mann einer 50-jährigen Busfahrerin Schläge mit einer Wodkaflasche an und beleidigte sie dabei. Die hinzugerufenen Beamten wurden ebenfalls beleidigt. Der 45-Jährige war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,5 Promille. Da sich der Mann offenbar ...

