PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Wartehäuschen zerstört

LPI-EF: Mehrere Wartehäuschen zerstört
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Unbekannte beschädigten in den frühen Morgenstunden des 13.09.25 mehrere Haltestellenhäuschen in der Brühlervorstadt. So wurden entlang der Binderslebener Landstraße an insgesamt vier Haltestellen mehrere Glasscheiben derart zerstört, dass diese komplett zersplitterten und nun ersetzt werden müssen. Um ihrer Zerstörungswut freien Lauf zu lassen, nutzten der oder die Täter in den meisten Fällen Schottersteine aus dem naheliegenden Gleisbett. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf circa 7.500,- Euro geschätzt.

Ergänzend wurde der Polizei am Samstagmorgen ein Pkw gemeldet, welcher mit eingeschlagener Scheibe in der Nähe eines der angegriffen Wartehäuschen stand. Da hier ebenfalls Schottersteine zur Tatausführung genutzt wurden ist ein unmittelbarer Tatzusammenhang nicht auszuschließen. (T.K.)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 00:09

    LPI-EF: Streit eskaliert

    Erfurt (ots) - Am frühen Freitagabend verabredeten sich ein 48-jähriger und 43 Jahre alter Mann in der Nähe einer Reitschule im Norden Erfurts zu einem Treffen. Doch anstatt ihre bestehenden Differenzen friedlich zu lösen, gerieten beide in eine handfeste Auseinandersetzung. Mit einem derzeit noch nicht bekannten Gegenstand schlug der 48 Jahre alte Mann seinem Kontrahenten gegen Kopf und Oberkörper und fügte ihm hierdurch leichte Verletzungen zu. Dieser wiederum setzte ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 20:52

    LPI-EF: Polizei übersehen

    Sömmerda (ots) - Gestern Nacht befuhr eine Streife der PI Sömmerda in Elxleben einen Kreisverkehr. Eine 19jährige Fahrerin eines Fords übersah jedoch den Funkstreifenwagen und fuhr in den Kreisverkehr ein. Die Beamten mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Dame wurde danach natürlich kontrolliert. Hier zeigte der Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamin und Metamphetamin an. Daraus ergibt sich der Verdacht des Fahrens ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 07:24

    LPI-EF: Filmreifer, jedoch aussichtsloser Fluchtversuch

    Erfurt (ots) - Freitagnachmittag kam es im Bereich des Hubertus zu einem Auffahrunfall. Doch statt anzuhalten und seine Daten mit dem leicht verletzten 48-jährigen Skodafahrer auszutauschen, setzte der Toyota-Fahrer seine Fahrt unerlaubt in Richtung Erfurt fort. Diese endete letztlich kurz darauf am Abzweig zum Tannenwäldchen im rechten Straßengraben, wo das massiv beschädigte Fahrzeug zum Stehen kam. Doch auch an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren