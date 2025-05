FW-M: In Parkhaus eingeschlossen (Innenstadt)

München (ots) - Sonntag, 4. Mai 2025, 20.03 Uhr Andreestraße In einer zu renovierenden Wohnung in Neuhausen ist in den frühen Abendstunden ein Brand ausgebrochen und hat die schon geleisteten Arbeiten zunichtegemacht. Als ein Bewohner aus dem Fenster seiner Wohnung im vierten Geschoss sah, bemerkte er Rauch, der direkt vorbeizog. Er war sicher, dass dieser aus der Wohnung darunter drang und rief sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der gemeldeten ...

