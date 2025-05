Feuerwehr München

FW-M: Rauch am Fenster (Neuhausen)

München

Sonntag, 4. Mai 2025, 20.03 Uhr

Andreestraße

In einer zu renovierenden Wohnung in Neuhausen ist in den frühen Abendstunden ein Brand ausgebrochen und hat die schon geleisteten Arbeiten zunichtegemacht.

Als ein Bewohner aus dem Fenster seiner Wohnung im vierten Geschoss sah, bemerkte er Rauch, der direkt vorbeizog. Er war sicher, dass dieser aus der Wohnung darunter drang und rief sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der gemeldeten Adresse hatte die Anwohner*innen bereits das Gebäude verlassen. Daher konnte ein Atemschutztrupp ohne Umwege in die Brandwohnung in den dritten Stock vordringen und dort das Baumaterial löschen, das Feuer gefangen hatte.

Dank eines Rauchvorhangs und dem schnellen Löschen der Flammen blieb das restliche Gebäude von einem größeren Schaden verschont. In der Wohnung selbst wurden durch Rauch und Feuer jedoch viele der schon weit fortgeschrittenen Renovierungsmaßnahmen zunichtegemacht.

Nach Einsatzende der Feuerwehr konnten alle Bewohner*innen zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

