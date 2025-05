Feuerwehr München

FW-M: Bauarbeiter abgestürzt (Maxvorstadt)

München (ots)

Montag, 5. Mai 2025, 09.37 Uhr

Katharina-von-Bora-Straße

Am Montagvormittag ist ein Bauarbeiter in eine Baugrube gestürzt. Er verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Der 40-jährige Bauarbeiter stürzte gegen 9.30 Uhr mehrere Meter tief in einen Rohrgraben und blieb dort verletzt liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Rettungsdienstes kletterten zu dem Arbeiter hinab. Durch die beengten Verhältnisse in der Baugrube gestaltete sich die Erstversorgung schwierig.

Anschließend wurde er in eine Schleifkorbtrage gehoben und mithilfe der Drehleiter an die Oberfläche gebracht. Er wurde mit einem Rettungswagen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Wie es zu dem Sturz in die Baugrube kam, ist der Feuerwehr nicht bekannt.

