Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Mehrfamilienhaus

Sömmerda (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025, kam es in den frühen Morgenstunden in Sömmerda in der Lucas-Cranach-Straße zum Brand in der Wohnung eines 38-jährigen Bewohners eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich eine sogenannte Powerstation aufgrund eines technischen Defekts vermutlich infolge eines Kurzschlusses.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Eine Gefahr für den Bewohner oder das Gebäude bestand nicht; verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang weist sie nochmals auf die generelle Brandgefahr hin, die von Akkus, Ladegeräten und ähnlichen elektronischen Geräten ausgehen kann. Diese können im Falle von Defekten überhitzen, in Brand geraten oder explodieren. Die Polizei empfiehlt daher, die jeweiligen Herstellerangaben sowie die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen unbedingt zu beachten. (TS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell