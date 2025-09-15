Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb in Erfurt festgehalten

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag versuchte ein 35-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Geschäft am Berliner Platz in Erfurt zu stehlen. Gegen 13:00 Uhr nahm er Waren im Wert von etwa 19 Euro aus den Auslagen und verstaute sie in seinem Rucksack. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann versuchte zu flüchten und stieß dabei einen Security-Mitarbeiter von sich. Weitere Angestellte griffen ein und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (SE)

