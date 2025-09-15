Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Staubsaugerautomaten an Tankstelle aufgebrochen
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Sonntag machten sich Unbekannte an einer Tankstelle im Erfurter Ortsteil Daberstedt an zwei Staubsaugerautomaten zu schaffen. Sie brachen die Münzeinwürfe gewaltsam auf und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte den Einbruch am Sonntagmorgen und verständigte die Polizei. (SE)
