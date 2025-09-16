Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Müllcontainer in Brand gesetzt
Erfurt (ots)
Montagnacht kam es in Erfurt zu einer Brandlegung an einem Müllbehälter. Gegen 23:40 Uhr geriet in einem frei zugänglichen Müllsammelbereich in der Carl-Zeiß-Straße eine 1.100-Liter-Tonne für Verpackungsmüll in Flammen. Der Container brannte vollständig aus, es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. (DS)
