LPI-EF: Müllcontainer in Brand gesetzt

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Sonntagabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 21:20 Uhr war ein 57-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Rothenberga und Schafau unterwegs gewesen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Während der Mann unverletzt blieb, verendete das Reh an der Unfallstelle. Am Fahrzeug ...

mehr