Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bierflasche gegen Straßenbahn geworfen

Erfurt (ots)

Montagabend beschädigte ein Unbekannter in Erfurt eine Straßenbahn. Gegen 19:50 Uhr warf der Täter an der Haltestelle "Katholisches Krankenhaus" eine leere Bierflasche gezielt auf eine vorbeifahrende Bahn der Linie 3. Die Flasche traf die Tram in Höhe der Fahrerkabine und beschädigte eine Scheibe. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Zeugen beschrieben den Täter als männlich mit grauen Haaren. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0241785 entgegen. (DS)

