PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bierflasche gegen Straßenbahn geworfen

Erfurt (ots)

Montagabend beschädigte ein Unbekannter in Erfurt eine Straßenbahn. Gegen 19:50 Uhr warf der Täter an der Haltestelle "Katholisches Krankenhaus" eine leere Bierflasche gezielt auf eine vorbeifahrende Bahn der Linie 3. Die Flasche traf die Tram in Höhe der Fahrerkabine und beschädigte eine Scheibe. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Zeugen beschrieben den Täter als männlich mit grauen Haaren. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Diese nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0241785 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:19

    LPI-EF: Wildunfall im Landkreis Sömmerda

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Sonntagabend kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wildunfall. Gegen 21:20 Uhr war ein 57-jähriger Skoda-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Rothenberga und Schafau unterwegs gewesen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Während der Mann unverletzt blieb, verendete das Reh an der Unfallstelle. Am Fahrzeug ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:18

    LPI-EF: An Tankstelle mit Falschgeld bezahlt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda beglich ein Unbekannter Anfang September seine Tankrechnung in Kindelbrück mit einem gefälschten 50-Euro-Schein. Der falsche Geldschein fiel erst auf, als eine Mitarbeiterin der Tankstelle die Einnahmen am Freitagvormittag bei der Bank einzahlen wollte. Daraufhin wurde die Polizei informiert. Die Beamten stellten den Schein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:17

    LPI-EF: Staubsaugerautomaten an Tankstelle aufgebrochen

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Sonntag machten sich Unbekannte an einer Tankstelle im Erfurter Ortsteil Daberstedt an zwei Staubsaugerautomaten zu schaffen. Sie brachen die Münzeinwürfe gewaltsam auf und entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte den Einbruch am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren