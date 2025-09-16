Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall in Erfurt

Erfurt (ots)

Am späten Montagabend verursachte ein 38-jähriger VW-Fahrer im Erfurter Norden einen Verkehrsunfall. Gegen 23:15 Uhr war der Mann mit seinem Auto in der Moskauer Straße gegen Steinbänke in einem kleinen Park gefahren. Anschließend stellte er den Wagen mit plattem Reifen auf einem Parkplatz ab. Zeugen des Unfallgeschehens informierten die Polizei. Als die Beamten wenig später auf dem Parkplatz eintrafen, wollten sich mehrere Personen von dem beschädigten Pkw entfernen. Den Polizisten gelang es, den Fahrer festzustellen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab mehr als 0,7 Promille. Der 38-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf eine Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell