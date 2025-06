Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Raubüberfall im Ostviertel

Aachen (ots)

In der vergangenen Nacht (05.06.2025) ist ein 53-jähriger Mann aus Aachen Opfer eines Raubdeliktes geworden.

Gegen 03:30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen ging der Mann die Aretzstraße in Richtung Adalbertsteinweg entlang, als sich ihm von hinten ein Unbekannter näherte. Dieser sprach den späteren Geschädigten an und forderte ihn unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf.

Als dieser erwiderte, keine Wertgegenstände bei sich zu haben, flüchtete der unbekannte Täter fußläufig. Das Opfer erlitt einen Schock, wurde jedoch nicht verletzt.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als ca. 30-jähriger Mann mit marokkanischem Aussehen und schwarzem Schnäuzer. Er soll ein Messer mit Holzgriff und einer langen Klinge in der Hand gehalten haben.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder einem möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich beim ermittelnden Kommissariat unter 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 melden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell