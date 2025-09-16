PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Frau aus Sömmerda Opfer von Liebesbetrüger geworden

Sömmerda (ots)

Eine 59-jährige Frau aus Sömmerda ist Opfer eines sog. "Love-Scammings" geworden. Ende August wurde sie über einen Social-Media-Kanal von einem unbekannten Mann kontaktiert. Dieser täuschte eine Liebesbeziehung vor und gab sich als amerikanischer Soldat im Auslandseinsatz aus. Um angeblich nach Hause zurückkehren zu können, verlangte er Geld für ein Zertifikat. Die Frau überwies daraufhin insgesamt etwa 2.000 Euro und kam auch der Bitte nach Übersendung von Gutscheinkarten nach. Als der Unbekannte erneut Geld forderte, erkannte die 59-Jährige den Betrug und erstattete am Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Beim sog. "Love-Scamming" täuschen Täter eine Liebesbeziehung vor, um Vertrauen zu gewinnen und anschließend Geldforderungen zu stellen. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

