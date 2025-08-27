Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag stießen an einer Kreuzung in Ochsenhausen zwei Autos zusammen.

Gegen 9.45 Uhr fuhr eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Edelbeurer Straße. Sie fuhr in die Kreuzung zur Gutenzeller Straße ein. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 64-jährigen VW-Fahrers. Die Autos stießen zusammen. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Die PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Ochsenhausen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf jeweils 8.000 Euro geschätzt.

