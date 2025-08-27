PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Wohnung
Am Dienstag drang ein Unbekannter in eine Wohnung in Ulm-Söflingen ein.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr in der Köllestraße. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort fand der Einbrecher Schmuck und eine Handtasche. Mit seiner Beute flüchtete der Dieb unerkannt. Das Polizeirevier Ulm-West (Tel. 0731/188 3812) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und Spuren gesichert.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

