POL-UL: (BC) Berkheim - In Gegenfahrbahn geraten

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Dienstag bei Berkheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr. Ein 84-jähriger Volvo-Fahrer fuhr auf der K7579 von Oberopfingen in Richtung Berkheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer nach links in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 31-jähriger LKW-Fahrer entgegen. Trotz Hupen, Bremsen und eines Ausweichmanövers konnte der LKW-Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Volvo-Fahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Ein Rettungsdienst verbrachte den Senior in eine umliegende Klinik. Der MAN-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Volvo auf 20.000 Euro, den am Lkw auf 10.000 Euro. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme bis 21 Uhr voll gesperrt.

