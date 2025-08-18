POL-WL: Zeugen- und Geschädigtensuche nach Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Harburg

Zeugen- und Geschädigtensuche nach Verkehrsunfallflucht

Winsen (ots)

Am 14.08.2025, um 10:50, kam es in der Straße Löhnfeld auf dem Kundenparkplatz des Geschäfts Das Futterhaus zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug beschädigte beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Kennzeichen des Unfallverursachers wurde durch Zeugen notiert, sodass das betreffende Fahrzeug von der Polizei ermittelt werden konnte.

Hinsichtlich des beteiligten PKW, der durch den Unfall beschädigt wurde, liegen derzeit keine konkreten Hinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Geschädigten machen können, werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei Winsen zu melden.

