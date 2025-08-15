Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Führerschein nach Verkehrsunfall sichergestellt

Garlstorf/A7 (ots)

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es gestern, 14.08.2025, zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Gegen 18:00 Uhr wechselte ein 36-jähriger Mann mit seinem VW Taigo auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit dem dort fahrenden Porsche Cayenne einer 41-jährigen Frau. Nach dem Zusammenstoß schleuderte der VW gegen die Außenschutzplanke und blieb in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen stehen. Der 36-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, die Fahrerin des Porsche blieb unverletzt.

Nach Zeugenangaben hatte der Mann zunächst mehrere Pkw, die auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs waren, rechts überholt und anschließend von rechts über alle drei Spuren auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Hierbei war es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Porsche gekommen. Aufgrund der Schilderungen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 36-Jährigen ein. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

