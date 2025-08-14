Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dachfenster beschädigt ++ Seevetal - Volltrunken gefahren ++ Handeloh - Fahrzeug stand auf der Fahrbahn ++ Neu Wulmstorf/A1 - Auffahrunfall

Hollenstedt (ots)

Dachfenster beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 12.8.2025, 16:00 Uhr und Mittwoch, 6:50 Uhr die Grundschule in der Straße Am Glockenberg heimgesucht. Die Täter waren auf das Dach der Schule gestiegen und beschädigten dort zwei Deckenfenster. Zu einem Einstieg in das Gebäude kam es offenbar nicht.

Der Schaden wird auf mindestens 1000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Seevetal/Metzendorf - Volltrunken gefahren

Ein Zeuge meldete am Mittwoch, 13.8.2025 einen PKW, der gegen 16:25 Uhr in auffälliger Fahrweise unterwegs war. In der Metzendorfer Straße konnten Polizeibeamte das Fahrzeug kontrollieren. Dessen 41-jähriger Fahrer war stark alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über drei Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Handeloh - Fahrzeug stand auf der Fahrbahn

Auf der Hauptstraße meldeten Zeugen am Mittwoch, 13.8.2025, gegen 19:35 Uhr, einen mittig auf der Fahrbahn stehenden PKW. Dessen Fahrer sei zunächst nicht ansprechbar gewesen.

Bei der Überprüfung vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 76-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt, eine Blutprobe entnommen.

Neu Wulmstorf/A1 - Auffahrunfall

Auf der A1, in Fahrtrichtung Hamburg, kam es gestern, 13.8.2025, zu einem Auffahrunfall. Gegen 8:45 Uhr staute sich der Verkehr in Höhe der Anschlussstelle Rade. Eine 44-jährige Frau bremste ihren PKW daraufhin bis zum Stillstand ab. Dies erkannte ein 61-jähriger Mann zu spät. Er fuhr mit seinem Mercedes auf den VW der Frau auf.

Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und ihr 58-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 EUR. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme wurden die mittlere und linke Spur zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell