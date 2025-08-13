Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wechselseitige Körperverletzung ++ Buchholz/Sprötze - Diebstahl auf Schulgelände ++ Winsen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Winsen (ots)

Wechselseitige Körperverletzung

Im Bereich des Parkhauses an der Straße An der Kleinbahn kam es gestern, 12.8.2025, zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach Zeugenangaben waren zwei Männer im Alter von 25 und 35 Jahren gegen 19:35 Uhr in Streit geraten. Dabei soll der 35-Jährige dem Jüngeren unter anderem mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen haben. Der 25-Jährige wiederum soll den 35-Jährigen mehrfach geschlagen haben.

Beide Männer verletzen sich leicht, der 25-Jährige wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Strafverfahren gegen beide Männer eingeleitet.

Buchholz/Sprötze - Diebstahl auf Schulgelände

In der Zeit zwischen Montag, 11.8.2025, 14:30 Uhr und Dienstag, 6:00 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände der Grundschule an der Lehrer-Schwägermann-Straße einen Geräteschuppen aufgebrochen. Daraus entwendeten sie einen Rasenmäher, einen Benzinkanister und weitere Gartengeräte. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unbekannt.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Winsen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Hansestraße kam es gestern, 12.8.2025, zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist ein 67-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden.

Gegen 19:35 Uhr bog ein 73-jähriger Mann mit seinem PKW aus einer Seitenstraße in die Hansestraße ein und erfasste den vorfahrtberechtigten 67-Jährigen auf seinem Pedelec. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 73-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

