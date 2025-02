Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Kind von Auto erfasst

Angelbachtal (ots)

Am Dienstag gegen 14:10 Uhr kollidierte ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer in der Straße "Im Wackeldorn" mit einem 9-jährigen Kind, wodurch dieses leicht verletzt wurde. Das 9-jährige Mädchen überquerte die Fahrbahn, was der Autofahrer zu spät erkannte. Trotz einer Gefahrenbremsung des Fahrers wurde das Kind von dem Auto erfasst und dadurch leicht verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte das Mädchen vorsorglich. Ein Transport in eine Klinik war glücklicherweise nicht notwendig. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell