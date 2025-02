Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer rammt Mann und fährt weiter

Schönau/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 54-Jähriger war am Dienstag auf einer Baustelle in der Schützenhausstraße in Schönau tätig. Um kurz vor 16 Uhr stand er neben einem geparkten Baustellenfahrzeug auf der Fahrbahn und kümmerte sich um die Sicherung der Ladung, als ihn plötzlich ein Auto von hinten mit dem Außenspiegel erfasste. Der in Richtung Friedhof fahrende Toyota klemmte den Mitarbeiter dadurch zwischen Auto und Baustellenfahrzeug ein, bis schließlich der Außenspiegel des Autos abriss. Der 82-jährige Fahrer des Toyota setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Ein Zeuge rannte dem langsam fahrenden Unfallverursacher hinterher und konnte das Fahrzeug an der Einmündung zur Schriesheimergasse stoppen. Der 82-Jährige gab an, dass er den Mann gar nicht bemerkt hatte, sondern lediglich den Unfall an sich. Warum der Fahrer nach der Kollision trotzdem weiterfuhr und somit eine Unfallflucht beging, blieb unklar. Der 54-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Gegen den 82-Jährigen wird nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

