POL-WL: Tödlicher Arbeitsunfall

Seevetal/Horst (ots)

Ein 47-jähriger Mann ist gestern, 14.8.2025, bei einem Arbeitsunfall auf einem Baugrundstück am Finkenweg ums Leben gekommen. Gegen 17:50 Uhr wählten Kollegen des Mannes den Notruf, nachdem er bei Arbeiten in einer circa vier Meter tiefen Baugrube von nachrutschenden Erdmassen eingeklemmt und verschüttet worden war. Die Arbeitskollegen begannen unverzüglich damit, den Mann auszugraben und an die Oberfläche zu bringen.

Polizeibeamte, die nur wenige Minuten nach dem Notruf an der Örtlichkeit eintrafen, fingen sofort mit der Reanimation des 47-Jährigen an. Diese wurden kurz danach vom Rettungsdienst übernommen. Die Feuerwehr Maschen sowie ein Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Der Mann erlag trotz aller Bemühungen noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Betreuung der Arbeitskollegen des 47-Jährigen. Die Polizei hat Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalles eingeleitet und den Baustellenbereich beschlagnahmt.

