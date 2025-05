Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Schiffdorf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf-Spaden - Zerstörte Straßenlaterne - Unfallbeteiligter flüchtig

In der Zeit vom 08.05.2025, gegen 11:00 Uhr, bis zum 09.05.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Hartmut-Chedor-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine unbekannte Person mit einem Pkw gegen eine Straßenlaterne fuhr, welche durch den Aufprall aus der Verankerung im Boden gerissen wurde. Der Grund für das Abkommen von der Fahrbahn ist unklar. Der Sachschaden an der Straßenlaterne wird derzeit auf ca. 2000 EUR beziffert. Derzeit liegen keine Hinweise auf die flüchtige Person vor, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort geführt wird. Sollten Zeugen Hinweise auf die flüchtige Person, das beteiligte Fahrzeug oder den Sachverhalt im Allgemeinen geben können, so werden sie gebeten sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden.

