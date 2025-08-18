Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorrad gestohlen ++ Buchholz - Scheibe eingeschlagen ++ Winsen/A 39 - Betrunken gefahren ++ u. w. M.

Winsen (ots)

Motorrad gestohlen

In der Nacht zu Sonntag, 17.8.2025, haben Diebe im Michael-Ende-Weg ein Motorrad gestohlen. Die Maschine der Marke Harley-Davidson stand auf einem privaten Parkplatz. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 11:00 Uhr. Den Tätern gelang es, das Motorrad im Wert von rund 10.000 EUR trotz Wegfahrsperre unbemerkt zu entwenden.

Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Tel. 04171 7960.

Buchholz - Scheibe eingeschlagen

Ein Zeuge bemerkte am Sonntagabend, 17.8.2025, gegen 19:15 Uhr, dass mehrere Jugendliche am Gymnasium an der Straße Schaftrift standen. Einer der Jugendlichen schlug in diesem Moment mit einem Baseballschläger eine Scheibe der Außenverglasung ein. Als der Zeuge die Gruppe ansprach, flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 EUR.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Winsen/A 39 - Betrunken gefahren

Ein 50-jähriger Mann ist am Sonntag, 17.8.2025, gegen 23:15 Uhr, von der Polizei auf dem Rastplatz Grevelau kontrolliert worden. Der Fahrer eines VW Golf erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 2,8 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Maschschacht/Oldershausen - Motorradfahrer verletzte sich schwer

Ein 20-jähriger Mann ist am Sonntag, 17.8.2025, mit seinem Motorrad auf der K2 unterwegs gewesen. Gegen 12:15 Uhr legte er sich beim Fahren in eine Rechtskurve und verlor dabei die Kontrolle über die Maschine. Er rutschte nach links zwischen den Fahrzeugen des Gegenverkehrs hindurch in einen Straßengraben. Hierbei verletzte sich der Mann schwer. Er kam ins Krankenhaus.

Seevetal/A1 - Mehrere Auffahrunfälle am Stauende

Am Sonntag, 17.8.2025, gegen 17:25 Uhr, kam es im Bereich zwischen dem Maschener Kreuz und der Landesgrenze zu Hamburg zu drei Auffahrunfällen in kurzer Folge. Unfallursächlich war jeweils, dass Fahrzeugführerinnen und -Führer im stockenden Verkehr auf haltende Fahrzeuge auffuhren.

Bei zwei Unfällen blieb es bei Blechschäden, im dritten Fall wurden eine 73-jährige Frau und ihr 83-jähriger Beifahrer leicht verletzt, nachdem eine 82-jährige Frau mit ihrem Wagen auf den PKW der beiden aufgefahren war.

Seevetal/A7 - Unfall nach Ausweichmanöver

Ein 28-jähriger Mann hat am Sonntagabend, 17.8.2025, gegen 21:20 Uhr, einen Unfall auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover verursacht. In Höhe des Rastplatzes Harburger Berge/West, wollte der Mann mit seinem Seat vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln, um einem nachfolgenden Fahrzeug Platz zu machen. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben ein auf dem rechten Fahrstreifen befindliches Gespann, bestehend aus einem VW Touran mit Anhänger. Reflexartig wich der 28-Jährige nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Anhänger zu vermeiden. Hierbei touchierte er seitlich einen Land Rover, der auf der linken Spur unterwegs war. Dieser geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und rutschte gegen das Gespann, bevor sich der Wagen noch überschlug und letztlich auf den Rädern am rechten Fahrbahnrand stehen blieb. Zwei Mitfahrerinnen im Land Rover wurden bei dem Überschlag leicht verletzt. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.

Der Hauptfahrstreifen musste für die Aufräumarbeiten bis Mitternacht gesperrt werden, zeitweise kam es auch zur Vollsperrung, um Fahrzeugteile von den Fahrspuren räumen zu können. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 85.000 EUR.

