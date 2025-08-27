PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Beim Diebstahl ertappt
Am Dienstag verletzte eine renitente Ladendiebin einen Zeugen.

Ulm (ots)

Ein Kassierer eines Geschäfts in der Hindenburgstraße konnte gegen 18.30 Uhr eine Frau beim Diebstahl beobachten. Diese passierte den Kassenbereich mit Lebensmitteln, ohne diese zu bezahlen. Als der Mitarbeiter die Verdächtige auf den Diebstahl ansprach, kam es zu einem Handgemenge. Dabei verletzte die 45-Jährige den 19-Jährigen leicht. Die Polizei Geislingen hat den Diebstahl aufgenommen. Dabei gab die Frau gegenüber den Beamten an, sie hätte wohl eine Ladendurchsage gehört, wonach am heutigen Tag alles kostenlos sei. Nur deshalb habe sie den Laden ohne zu bezahlen verlassen.

++++1669222 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren