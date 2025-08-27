Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Beim Diebstahl ertappt

Am Dienstag verletzte eine renitente Ladendiebin einen Zeugen.

Ulm (ots)

Ein Kassierer eines Geschäfts in der Hindenburgstraße konnte gegen 18.30 Uhr eine Frau beim Diebstahl beobachten. Diese passierte den Kassenbereich mit Lebensmitteln, ohne diese zu bezahlen. Als der Mitarbeiter die Verdächtige auf den Diebstahl ansprach, kam es zu einem Handgemenge. Dabei verletzte die 45-Jährige den 19-Jährigen leicht. Die Polizei Geislingen hat den Diebstahl aufgenommen. Dabei gab die Frau gegenüber den Beamten an, sie hätte wohl eine Ladendurchsage gehört, wonach am heutigen Tag alles kostenlos sei. Nur deshalb habe sie den Laden ohne zu bezahlen verlassen.

++++1669222 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell