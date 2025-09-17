PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw beschädigt Hausfassade und fährt davon

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in Werningshausen im Landkreis Sömmerda die Fassade eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen blieb er beim Rangieren mit der Hebebühne an der Hauswand hängen und setzte seine Fahrt fort. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte der Verursacher ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

