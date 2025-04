Feuerwehr VG Asbach

FW VG Asbach: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Asbach: Verkehrsunfall und zwei Brandeinsätze fordern Feuerwehrkräfte

Am heutigen Mittwoch mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehren zu insgesamt drei Einsätzen ausrücken - ein Verkehrsunfall sowie zwei gemeldete Brände hielten die Feuerwehr auf Trab.

Frontalzusammenstoß in Günterscheid

Am frühen Morgen kam es in Windhagen-Günterscheid zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal kollidierten. Beide Fahrer wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Während der Maßnahmen musste der Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

Feuer in Buchholz-Muß

Am Vormittag wurden die Einsatzkräfte zu einem gemeldeten Carport-Brand nach Buchholz-Muß alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Komposthaufen in Brand geraten war und das Feuer bereits auf gelagerte Reifen sowie Teile eines angrenzenden Gartenhauses übergegriffen hatte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Gemeldeter Kellerbrand in Hinterplag

Am Nachmittag sorgte eine Rauchentwicklung im Keller eines Hauses in Hinterplag für den dritten Feuerwehreinsatz des Tages. Ursache war ein technischer Defekt an einer Pelletheizung. Die Feuerwehr schaltete die Heizungsanlage spannungslos und räumte den verbliebenen Brennstoff aus, um eine weitere Gefährdung auszuschließen.

