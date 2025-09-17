Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchter Raubstraftat auf dem Erfurter Domplatz

Erfurt (ots)

Montagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer versuchten Raubstraftat. Kurz vor 16:00 Uhr war ein 85-jähriger Mann mit seiner Frau am Eingang der Tiefgarage auf dem Domplatz unterwegs gewesen, als zwei unbekannte Männer auf ihn zuliefen. Einer der Täter griff nach der Bauchtasche des Seniors und versuchte, diese zu entreißen. Dabei stürzten der Mann und seine Frau zu Boden. Als Zeugen zur Hilfe eilten, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der Senior verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der unbekannte Täter, der nach der Bauchtasche griff, soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 160 cm groß gewesen sein. Er war schlank, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Pullover, eine lange Hose sowie eine dunkle Kappe mit Emblem auf der Vorderseite. Zeugen beschrieben den Mann als südländischen Phänotyps.

Sein Begleiter, ebenfalls nach Zeugenangaben südländischen Phänotyps, war etwa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und ebenfalls schlank. Er trug eine lange Hose, eine dunkle Kappe sowie eine rote Jacke, möglicherweise eine Regenjacke. Auffällig waren seine schlechten Zähne.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0241844 entgegen. (SE)

