PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchter Raubstraftat auf dem Erfurter Domplatz

Erfurt (ots)

Montagnachmittag kam es in der Erfurter Innenstadt zu einer versuchten Raubstraftat. Kurz vor 16:00 Uhr war ein 85-jähriger Mann mit seiner Frau am Eingang der Tiefgarage auf dem Domplatz unterwegs gewesen, als zwei unbekannte Männer auf ihn zuliefen. Einer der Täter griff nach der Bauchtasche des Seniors und versuchte, diese zu entreißen. Dabei stürzten der Mann und seine Frau zu Boden. Als Zeugen zur Hilfe eilten, flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Der Senior verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der unbekannte Täter, der nach der Bauchtasche griff, soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 160 cm groß gewesen sein. Er war schlank, dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Pullover, eine lange Hose sowie eine dunkle Kappe mit Emblem auf der Vorderseite. Zeugen beschrieben den Mann als südländischen Phänotyps.

Sein Begleiter, ebenfalls nach Zeugenangaben südländischen Phänotyps, war etwa 25 Jahre alt, circa 170 cm groß und ebenfalls schlank. Er trug eine lange Hose, eine dunkle Kappe sowie eine rote Jacke, möglicherweise eine Regenjacke. Auffällig waren seine schlechten Zähne.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0241844 entgegen. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 12:22

    LPI-EF: Gestohlenes Pedelec per Ortung wiedergefunden

    Erfurt (ots) - Dienstagnachmittag entwendeten Unbekannte in der Straße Bei den Froschäckern in Erfurt ein hochwertiges Pedelec. Die Täter gelangten auf das Gelände einer Firma und nahmen das Rad vom dortigen Fahrradabstellplatz mit. Dabei zerstörten sie das Sicherheitsschloss im Wert von rund 50 Euro. Das Pedelec selbst hat einen Wert von mehr als 5.100 Euro. Der Besitzer konnte sein Rad orten und informierte die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 12:21

    LPI-EF: Lkw beschädigt Hausfassade und fährt davon

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Dienstagnachmittag beschädigte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer in Werningshausen im Landkreis Sömmerda die Fassade eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen blieb er beim Rangieren mit der Hebebühne an der Hauswand hängen und setzte seine Fahrt fort. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Noch vor dem Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren