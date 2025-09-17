Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter verliert viel Geld beim Kauf einer Sattelzugmaschine

Erfurt (ots)

Ein 46-jähriger Erfurter ist Ende August Opfer von Betrügern geworden. Auf einer Online-Verkaufsplattform für Fahrzeuge hatte er eine Sattelzugmaschine entdeckt und sich mit dem vermeintlichen Verkäufer auf einen Kaufpreis von 33.000 Euro geeinigt. Den Betrag überwies der Mann und vereinbarte einen Abholtermin. Als er das Fahrzeug schließlich abholen wollte, traf er jedoch weder den Verkäufer an noch fand er das Fahrzeug vor. Ermittlungen ergaben, dass das Inserat bereits zu Jahresbeginn geschaltet und die Sattelzugmaschine längst verkauft worden war. Die Betrüger hatten das Angebot samt Bildern erneut genutzt, um an das Geld des 46-Jährigen zu gelangen. Der Geschädigte erstattete am Dienstagnachmittag Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. (SE)

