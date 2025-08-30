Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Gemeldeter Wohnungsbrand mit mehrfacher Menschenrettung

Hattingen (ots)

Der Notruf von Anwohnern in Blankenstein sorgte heute Abend um 17:32 Uhr für einen Großeinsatz der Hattinger Feuerwehr.

Es wurde eine stark verrauchte Wohnung gemeldet, in der sich noch eine Person befinden sollte.

Auf der Anfahrt gab es weitere Anrufe mit dem Hinweis, dass die Wohnung durch Anwohner über den Balkon kontrolliert wurde und sich keine Person mehr in der Wohnung befinde.

Dies musste jedoch durch die Einsatzkräfte verifiziert werden. Daher ging ein Trupp unter Atemschutz durch den Treppenraum vor. Am Balkon wurde eine tragbare Leiter in Stellung gebracht. Hierüber ging ein weiterer Trupp vor und verschaffte sich Zugang zur Wohnung.

Die Erkundung ergab, dass keine Personen in der Wohnung waren. Auf dem Herd war Essen angebrannt. Dies hatte ein Nachbar vorher vom Herd entfernt.

Die Einsatzkräfte schalteten den Herd stromlos und führten eine abschließende Kontrolle durch.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Wohnung an die mittlerweile eingetroffene Bewohnerin übergeben werden.

Aufgrund der Erstmeldung sind zu diesem Einsatz der hauptamtliche Löschzug, die Löschzüge Mitte und Nord, die Schutzzielergänzungseinheiten Oberbredenscheid und Niederwenigern, der Rettungsdienst, der leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst alarmiert worden.

Kurz nachdem alle Einsatzkräfte wieder einsatzbereit waren, löste um 18:58 Uhr die automatische Brandmeldeanlage einer Hattinger Klinik aus. Neben dem Löschzug der hauptamtlichen Wache sind auch erneut die Kräfte des Löschzuges Nord ausgerückt.

Vor Ort stellte sich zum Glück schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

