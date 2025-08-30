Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Schwerer Unfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Hattingen (ots)

Am heutigen Samstagmittag wurde gegen 11:15 Uhr ein Unfall zwischen einer Person und einem Zug gemeldet. Zunächst war berichtet worden, dass die Person vom Zug überrollt worden sei.

Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr Hattingen sowie des Rettungsdienstes alarmiert.

Auf der Anfahrt wurde den Kräften eine geänderte Lage mitgeteilt. Diese bestätigte sich vor Ort: Es hatte einen Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn im Kreuzungsbereich Kreisstraße / Martin-Luther-Straße gegeben.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Der Fußgänger befand sich unter der Straßenbahn. Es wurde umgehend eine Sofortrettung durch die Einsatzkräfte eingeleitet, und die Straßenbahn wurde mit hydraulischem Gerät angehoben, um die Person schnellstmöglich zu befreien.

Trotz der sehr schnell eingeleiteten Maßnahmen der Feuerwehr konnte der an der Einsatzstelle ebenfalls eingetroffene Notarzt nur noch den Tod des Verunfallten feststellen, sodass sich im Anschluss die Maßnahmen der Feuerwehr auf die weitere Absicherung der Einsatzstelle beschränkten.

In der Straßenbahn selbst befanden sich vier Personen, die nach dem Unfall direkt im hinteren Bereich der Straßenbahn ins Freie geleitet wurden. Nach Rücksprache mussten die Fahrgäste nicht betreut werden. Der Fahrer der Straßenbahn wurde zunächst durch Kräfte des Rettungsdienstes und später durch Fachkräfte des Verkehrsunternehmens betreut.

Alarmiert waren die hauptamtlichen Kräfte, der Löschzug Mitte sowie der Löschzug Nord, Kräfte des Rettungsdienstes, ein Notarzt und die Polizei.

Die Einsatzstelle wurde zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

