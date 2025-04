Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Verkehrsunfall und Brand im Gebäude - Feuerwehr Hattingen zweimal im Einsatz

Zwei Einsätze beschäftigten die Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr am heutigen Dienstagabend. Auf der Felderbachstraße in Elfringhausen kam es gegen 18:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Traktor.

Obwohl beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden, ist keiner der Fahrzeuginsassen eingeklemmt worden. Die Kräfte des Löschzuges Elfringhausen waren kurz nach Alarmierung vor Ort und übernahmen die Versorgung der beiden Fahrzeugführer. Weitere Personen waren nicht beteiligt.

Die Verletzten befanden sich bereits außerhalb der Unfallfahrzeuge und wurden zum Glück nur leicht verletzt.

An der Einsatzstelle wurde der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeugbatterien abgeklemmt. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten mit einem speziellen Bindemittel abgestreut werden.

Nach der Übergabe der Verletzten an die Rettungswagen konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der hauptamtlichen Wache konnten die Einsatzfahrt abbrechen. Sie wurden wenig später zu einem Brandeinsatz an der Blankensteiner Straße alarmiert.

Ergänzend rückten der Löschzug Nord sowie die Schutzzielergänzungseinheiten Mitte, Oberbredenscheid und Niederwenigern aus. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Da auch Rauch erkennbar war, musste von einem Brandereignis in der Wohnung ausgegangen werden.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz verschaffte sich Zugang zur verrauchten Wohnung. Der Entstehungsbrand im Bereich des Sofas konnte schnell gelöscht werden.

Ein Bewohner wurde umgehend über den Treppenraum ins Freie verbracht und dem Rettungsdienst übergeben.

Vor dem Gebäude brachten weitere Einsatzkräfte die Drehleiter vorsorglich in Stellung.

Die zweite in der Wohnung befindliche Person wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Freie verbracht und vom Rettungsdienst versorgt.

Das Brandobjekt verbrachten die Einsatzkräfte ins Freie. Die Wohnung und der Treppenraum wurden mit einem Hochleistungslüfter entraucht und belüftete. Hier haben sich einmal mehr Rauchmelder als Lebensretter bewährt. Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

