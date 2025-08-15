PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Verletztem in Bad Salzschlirf

Fulda (ots)

Bad Salzschlirf. Pkw überschlägt sich mehrfach. Schwere Verletzungen zog sich am Freitag, (15.08.), um 17:00 Uhr ein 26-jähriger Mann aus Lauterbach bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 112 zu. Der Fahrer war mit einem Pkw Ford Focus von Müs in Richtung Bad Salzschlirf unterwegs und wich nach eigenen Angaben im Bereich einer Kurve einem Reh aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, welches sich mehrfach überschlug. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht, am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

