Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schutzplanke beschädigt- Beteiligter flüchtig

Schotten (ots)

Am 14. August gegen 17:00 Uhr befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Tiguan die Bundesstraße in Richtung Wingershausen. Kurz vor dem Ortsausgang von Schotten, kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich weit über der Fahrbahnmitte befand. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, versuchte die Pkw-Fahrerin nach rechts auszuweichen. Dabei geriet der VW jedoch von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Ein Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Unfallverursachers fand nicht statt. Nach Aussage der Pkw-Fahrerin soll es sich bei dem entgegenkommenden Wagen um ein dunkles mittelgroßes Fahrzeug handeln. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090. Bei dem Unfall blieb die Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von 5.000 EUR

Gefertigt: Geiß, VA

Polizeistation Lauterbach Lindenstraße 50 36341 Lauterbach

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

