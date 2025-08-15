Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Geparktes Auto angefahren - Hinweise erbeten

Alsfeld. Am Sonntag (10.08.), gegen 22.10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbandrand in der Straße "Neue Obergasse" parkenden grauen VW-Golf auf der Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den Beteiligten geben könne, werden gebeten an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Polizeistation Alsfeld)

HEF

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (14.08.), gegen 19.00 Uhr, fuhr eine 68-jährige Opel-Fahrerin aus Breitenbach am Herzberg aus einer Grundstückseinfahrt in der Dudenstraße nach rechts in Richtung Bahnhofstraße ein. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Golf-Fahrer aus Bad Hersfeld, welcher die Dudenstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Corsa nach rechts gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Passat geschoben. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Zusammenstoß zwischen PKW und Sattelzug

Nentershausen. Am Dienstag (14.08.) gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 77-jährige Seat-Fahrerin aus Meinhard die Kupferstraße im Ortsteil Weißenhasel in Richtung Sontra-Hornel. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit dem Auflieger des Sattelzuges eines 59-jährigen Fahrers aus Borken, der die Kupferstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es entstand ein Sachschaden rund 25.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

