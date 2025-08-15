PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Baumaterial - Pkw beschädigt - Diebstahl von Kupfervasen - Wohnungstür beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Baumaterial

Schlitz. Im Zeitraum von Mittwoch (13.08.), 16.30 Uhr, bis Donnerstag (14.08.), 06.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle am Radweg zwischen den Ortsteilen Hutzdorf und Pfordt insgesamt 19 halbrunde imprägnierte Holzlatten (Länge: 3m) sowie zwei imprägnierte Rundpfosten (2m). Der Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Größe des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass die Unbekannten zur Tatausführung ein größeres Fahrzeug - gegebenenfalls mit Anhänger - nutzten. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Schlitz. In der Nacht auf Dienstag (12.08.) beschädigten Unbekannte die Heckscheibe eines grauen Audi A4, der auf einem Parkplatz in der Straße "Alte Schule" im Ortsteil Willofs abgestellt war. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kupfervasen

Lauterbach. In der Nacht auf Mittwoch (13.08.) begaben sich Unbekannte auf den Friedhof in der Straße "Am Friedhof" im Ortsteil Reuters und entwendeten von einem dort befindlichen Grab eine Kupfervase im Wert von rund 50 Euro. Auch auf dem Friedhof in der Friedhofstraße im Ortsteil Wallenrod machten sich Unbekannte im Zeitraum von Dienstag (12.08) bis Donnerstag (14.08) an einer Grabstätte zu schaffen. Von dort entwendeten sie eine Bronzevase und beschädigten zudem ein am Grabstein angebrachtes Kreuz. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungstür beschädigt

Lauterbach. Im Zeitraum von Mittwochmorgen (13.08) bis Donnerstagnachmittag (14.08.) beschädigten Unbekannte das Glaselement einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Graben". Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(ML)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

