Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Neustadt/Ostholstein Bedrohung mit einem Bajonett

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend bedrohte ein Betrunkener Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes und Polizeibeamte in Neustadt mit einem Bajonett. Er konnte überwältigt werden und wurde schließlich zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 21.00 Uhr meldete sich der Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Sierksdorfer Straße in Neustadt bei der Polizei, weil sich zwei unerwünschte Personen vor dem Geschäft aufhalten und dort Bier trinken würden. Zudem hätte der Verdacht bestanden, dass der Alkohol zuvor im Geschäft entwendet worden wäre.

Die beiden Männer, ein 56-jähriger Palästinenser und ein 41-jähriger Deutscher wurden aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Das übriggebliebene Bier ging zurück an den Markt. Der Aufforderung sich zu entfernen, wäre der ältere der beiden Männer nicht nachgekommen. Bevor er sich schließlich entfernt hätte, hätte er noch erfolglos versucht zu provozieren.

Die Polizeibeamten nahmen dann einen anderen Einsatz im Umkreis des Lebensmittelmarktes wahr. Als sie dann wieder am Parkplatz vorbeigefahren wären, hätten sie erkennen können, dass der 56-Jährige zurückgekehrt wäre und eine 21-jährige und einen 28-jährigen Mitarbeiter des Marktes mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht hätte.

Die Polizeibeamten hätten den Mann durch einen Tritt entwaffnen können und ihm Handfesseln angelegt, bevor sie ihn im Streifenwagen abtransportierten. Bei der Waffe handelte es sich um ein Bajonett, das sichergestellt wurde.

Während der Fahrt im Streifenwagen hätte der Tatverdächtige sich zunächst noch aggressiv gezeigt, wäre dann aber unvermittelt bewusstlos geworden. Die Polizeibeamten leisteten Erste Hilfe und bekamen Unterstützung vom hinzugerufenen Rettungsdienst. Der Palästinenser gab an, herzkrank zu sein. Er wurde vom Rettungsdienst in Begleitung der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Im Krankenhaus versuchte der Mann nach einem Krankenpfleger zu treten und bedrohte die Polizisten. Bei einem Atemalkoholtest wurden bei dem Tatverdächtigen 2,59 Promille festgestellt. Es war keine weitere medizinische Behandlung, wohl aber eine Ausnüchterung notwendig.

Die Polizei in Neustadt ermittelt nun wegen Bedrohung, Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Diebstahl, Unterschlagung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell