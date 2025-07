Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Sachbeschädigungen im Bereich des Mühlentorkreisverkehrs - tatverdächtiger Jugendlicher gestellt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (15.07.2025) kam es im Bereich des Mühlentorkreisverkehrs in Lübeck St. Jürgen zu mehreren Sachbeschädigungen. Nachdem zwei Personen im Hausflur eines Mehrfamilienhaus randaliert und unter anderem eine Glasscheibe eines Fahrstuhls eingeschlagen hatten, konnten die alarmierten Polizeibeamten kurze Zeit darauf eine beschädigte Scheibe an dem zur Zeit leer stehenden Gebäude direkt am Kreisverkehr feststellen. Im Rahmen der Fahndung stellten die alarmierten Polizeibeamten einen 14 Jahre alten Jungen.

Gegen 02:45 Uhr wurden Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Kronsforder Allee durch lautstarke Geräusche im Treppenhaus geweckt. Wie sich herausstellte, hatten zwei männliche Personen zunächst Mülltonnen vor dem Haus umgetreten und sich danach Zugang in das Gebäude verschafft. Im Treppenhaus beschädigten sie nach derzeitigem Sachstand die Glasscheibe eines Fahrstuhls, einen Briefkasten und die Eingangstür. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen.

Gegen 03:10 Uhr stellte eine sich in den Fahndungsmaßnahmen befindliche Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Lübeck das Klirren von Scheiben an einem zur Zeit leerstehenden Gebäude direkt am Kreisverkehr Mühlentor fest. Dort wurde die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Die Beamten erkannten zwei Personen mit jeweils einem grauen und einem roten Hoodie.

Die männliche Person mit dem roten Hoodie flüchtete über die angrenzende Grünfläche und sprang im weiteren Verlauf in das Gewässer der Kanaltrave. Nach Aufforderung verließ der wie sich im Anschluss herausstellte erst 14 Jahre alte Junge aus dem Kreis Stormarn freiwillig das Wasser und stellte sich der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille. Nach erfolgter Personalienfeststellung informierten die Polizisten die Sorgeberechtigten des 14-Jährigen (Staatsangehörigkeit: Ukrainisch). Im Anschluss wurde er aufgrund des hohen Atemalkoholwertes einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen aufgenommen. Die Gesamtschadenssumme an beiden Objekten beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf circa 5000 Euro. Es werden weitere Zeugen gesucht, die die beiden Tatverdächtigen oder auch das Gesamtgeschehen zwischen 02:50 Uhr und 03.25 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs am Mühlentor beobachtet haben und insbesondere Angaben zu der zweiten, noch flüchtigen Person mit dem grauen Hoodie machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der zentralen Rufnummer 0451-1310 entgegen.

