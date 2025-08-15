Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto weicht aus und fährt gegen Schutzplanke - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am Donnerstag (14.08.), gegen 17 Uhr, befuhr eine 45-jährige VW-Fahrerin die Bundesstraße in Richtung Wingershausen. Kurz vor dem Ortsausgang von Schotten, kam ihr nach aktuellen Erkenntnissen ein Fahrzeug entgegen, welches sich weit über der Fahrbahnmitte befand. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern, lenkte die VW-Fahrerin nach rechts, kam hierbei von der Fahrbahn ab und streifte die dort befindliche Schutzplanke. Am Fahrzeug der 45-Jährigen und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um ein dunkles, mittelgroßes Auto handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den Beteiligten geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090 zu wenden.

(Polizeistation Lauterbach)

