Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-Jähriger geschlagen und beraubt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch eine Gruppe unbekannter Täter wurde ein 25 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (18.7.) in der Wilhelminenstraße mehrfach in Richtung seines Oberkörpers geschlagen. Aus bislang unbekannten Gründen gingen die mindestens sieben Personen den jungen Mann so lange an, bis sie ihm zwischen 21.00 und 21.30 Uhr sein Mobiltelefon entwendeten. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Angriff mitbekommen haben und Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kommissariat 10 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell