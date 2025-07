Viernheim (ots) - Ein 49 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Weinheim bremste in der Nacht zum Donnerstag (17.07.), gegen 3.30 Uhr, auf der A 6, in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen in Fahrtrichtung Darmstadt, sein Gespann ab. Ein nachfolgender 29-jähriger Lastwagenfahrer fuhr in der Folge auf das Heck des Sattelaufliegers auf. Der 29 Jahre alte Mann aus ...

mehr