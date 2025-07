Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Auffahrunfall auf der A 6/75.000 Euro Schaden - 29-Jähriger verletzt

Viernheim (ots)

Ein 49 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Weinheim bremste in der Nacht zum Donnerstag (17.07.), gegen 3.30 Uhr, auf der A 6, in Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen in Fahrtrichtung Darmstadt, sein Gespann ab. Ein nachfolgender 29-jähriger Lastwagenfahrer fuhr in der Folge auf das Heck des Sattelaufliegers auf. Der 29 Jahre alte Mann aus Ludwigshafen wurde hierbei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von insgesamt rund 75.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizeiautobahnstation Südhessen zur Unfallursache dauern an. Die A 6 war aufgrund der Bergungs- und Rettungsarbeiten bis gegen 9.00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

