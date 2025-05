POL-OL: +++APEN/HENGSTFORDE: PKW kracht in Hauswand+++

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Holler Landstraße ein. Der Tatzeitraum erstreckt sich von etwa 18:00 Uhr bis 5:30 Uhr am heutigen Morgen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Anschluss gelangten sie in das Gebäude. Ob und welche Gegenstände ...

