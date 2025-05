Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: 25-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit ohne Führerschein/Zeugenaufruf

Oldenburg (ots)

++ Am Montag, um 23.35 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Oldenburg im Bereich des Autobahndreiecks Oldenburg-West ein schwarzer Pkw, der Marke Daimler, auf der A 28 in Richtung Bremen mit überhöhter Geschwindigkeit fahrend auf. Der Pkw sollte angehalten werden, der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug aber merklich. An der Anschlussstelle Oldenburg-Eversten verließ der Pkw-Fahrer die Autobahn und bog nach rechts auf die Hauptstraße ab. Im Stadtgebiet Oldenburg beschleunigte er seinen Pkw zwischenzeitlich auf eine Geschwindigkeit von 150 km/h und missachtete das Rotlicht an der Kreuzung Hauptstraße/Eichenstraße und fuhr weiter stadtauswärts. Der flüchtige Pkw konnte letztlich durch die Autobahnpolizei Oldenburg, die dem Pkw zuvor mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn folgte, in einer Nebenstraße der Edewechter Landstraße angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 25-jährige Oldenburger nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Durchführung eines illegalen Kraftfahrzeugrennens sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall bemerkt und eventuell durch den Pkw-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg zu melden.++(591646)

