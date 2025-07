Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 26-Jähriger wegen des Verdachts des mehrfachen Diebstahls in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Durch eine zivile Polizeistreife konnte am Mittwochabend (16.7.) ein 26 Jahre alter Mann in der Schleiermacherstraße wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn lag bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des mehrfachen Diebstahls in besonders schwerem Fall vor. Als die Beamten ihn gegen 21.30 Uhr erkannten und festnahmen, brachten sie ihn zunächst ins Polizeigewahrsam. Am Donnerstagmorgen (17.7.) wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte, woraufhin der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

